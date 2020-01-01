Маска малярная 3х слойная (угольный фильтр с клапаном)
Розничная цена128
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Описание
Маска полипропиленовая трехслойная (угольный фильтр с клапаном). Техническая маска состоит из двух слоёв полипропилена, между которыми расположен угольный фильтр. Класс защиты – FFP2. Плотная структура ткани задерживает аэрозоли, пыль, но снижает поступление воздуха. Для облегчения дыхания в конструкции предусмотрен клапан из пластика и резины. Фильтр удерживает около 84% вредных частиц при максимально допустимой концентрации. Вид загрязнения средней токсичности. Например, асбестовые, цементные частицы, взвеси на основе масла и воды. Упругие ленты регулируют посадку по голове и плотность прилегания к лицу. Вес изделия менее 20 граммов.
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