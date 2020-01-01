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    Инструмент / Средства защиты / Средства защиты от механических воздействий / Защита органов дыхания

    Маска малярная 3х слойная (угольный фильтр с клапаном)

    Каталог производителяДоступно только для зарегистрированных пользователей
    Код товара 3904937
    Артикул 12288
    Производитель FIT
    Страна Россия
    Наименование  
    Упаковки 10 шт
    Сертификат ПИСЬМО OTK3386
    Тип изделия Маска малярная
    Размер (обозначение) Регулируемый
    Степень защиты FFP1
    Клапан выдоха Нет
    Цвет Белый
    Материал изделия Полипропилен
    Длина, мм 190
    Высота, мм 50
    Ширина, мм 150
    Все характеристики
    Цена интернет-магазина 121.66 Цена за 1 шт

    Розничная цена

    128

    Мин. Цена

    115.57
    0.00 руб. шт В корзину Минимальное количество в заказе 1 шт Можно заказать только кратно: 1
    На заказ После заказа товара менеджер перезвонит вам с уточнением сроков поставки, после чего вы можете оплатить его удобным вам способом. Товар поставляется по предоплате.
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    Характеристики
    Код товара 3904937
    Артикул 12288
    Производитель FIT
    Страна Россия
    Наименование  
    Упаковки 10 шт
    Сертификат ПИСЬМО OTK3386
    Тип изделия Маска малярная
    Размер (обозначение) Регулируемый
    Степень защиты FFP1
    Клапан выдоха Нет
    Цвет Белый
    Материал изделия Полипропилен
    Длина, мм 190
    Высота, мм 50
    Ширина, мм 150
    Все характеристики
    Каталог производителяДоступно только для зарегистрированных пользователей

    Описание

    Маска полипропиленовая трехслойная (угольный фильтр с клапаном). Техническая маска состоит из двух слоёв полипропилена, между которыми расположен угольный фильтр. Класс защиты – FFP2. Плотная структура ткани задерживает аэрозоли, пыль, но снижает поступление воздуха. Для облегчения дыхания в конструкции предусмотрен клапан из пластика и резины. Фильтр удерживает около 84% вредных частиц при максимально допустимой концентрации. Вид загрязнения средней токсичности. Например, асбестовые, цементные частицы, взвеси на основе масла и воды. Упругие ленты регулируют посадку по голове и плотность прилегания к лицу. Вес изделия менее 20 граммов.

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