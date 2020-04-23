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Интернет-магазин ЭТМ -
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    23.04.2020 - 5% на все светильники ТМ Gauss и 3% на все лампы по программе КОПИ БАЛЛЫ

    Акция действует до 15 июля 2020 г.

    Gauss
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    21.04.2020 - Конструктор и акция КОПИ БАЛЛЫ от Bosch помогают сэкономить на инструменте

    Теперь в интернет-магазине ЭТМ вам доступен интерактивный конструктор совместимости аккумуляторов и инструмента профессиональной серии Bosch

    BOSCH
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    16.04.2020 - 10% по программе КОПИ БАЛЛЫ при покупке ИБП Keor SPX Legrand

    Дополнительные 10% по программе КОПИ БАЛЛЫ при покупке ИБП Keor SPX Legrand до 31 мая

    LEGRAND
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    16.04.2020 - 5% по программе КОПИ БАЛЛЫ на модульное оборудование Legrand серии DX3/TX3

    5% по программе КОПИ БАЛЛЫ на модульное оборудование серии DX3/TX3 до 31 мая

    LEGRAND
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    16.04.2020 - 4% по программе КОПИ БАЛЛЫ при покупке электроинструмента FIT и MaxPro, оснастки ТМ FIT и Курс

    До 30 июня 2020 г. получите дополнительные 4% баллами при покупке электроинструмента FIT и MaxPro, оснастки ТМ FIT и Курс

    FIT
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    10.04.2020 - Весомый бонус от EKF

    5% на всю продукцию ТМ EKF по программе КОПИ БАЛЛЫ. Акция проходит с 10 апреля по 10 июня.

    EKF
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    09.04.2020 - 10% по программе КОПИ БАЛЛЫ при покупке светодиодных панелей, даунлайтов LEDVANCE ECO CLASS и светодиодных ламп OSRAM

    Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2020

    OSRAM/LEDVANCE
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    01.04.2020 - 3% по программе КОПИ БАЛЛЫ при покупке оборудования Unica New

    Дополнительные 3% по программе КОПИ БАЛЛЫ при покупке оборудования Unica New до 1 июня

    Шнейдер Электрик
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    01.04.2020 - 10% по программе КОПИ БАЛЛЫ на покупку удлинителей, изоленты, кабельных стяжек, катушек и розеточных блоков

    Дополнительные 10% по программе КОПИ БАЛЛЫ на покупку удлинителей, изоленты, кабельных стяжек, катушек и розеточных блоков до 1 июня

    Шнейдер Электрик
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    16.03.2020 - Акция на премиальную линейку инструмента HAUPA

    Количество товаров, участвующих в акции, ограничено!

    HAUPA
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